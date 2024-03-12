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Разбита губа: в Геленджике женщины подрались в очереди за бесплатными билетами в сафари-парк

Разбита губа: в Геленджике женщины подрались в очереди за бесплатными билетами в сафари-парк

Разбита губа: в Геленджике женщины подрались в очереди за бесплатными билетами в сафари-паркВ прошлые выходные в Геленджике две посетительницы сафари-парка устроили настоящую драку с криками и ругательствами.

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