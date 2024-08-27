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Алаудинов рассказал об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Алаудинов рассказал об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Подразделения российских Вооруженных сил окончательно освободили находящиеся в Курской области населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев, сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

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