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Царьград

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Путин жёстко ответил на провокацию Японии у побережья Курил

Путин жёстко ответил на провокацию Японии у побережья Курил

Японский катер береговой охраны "Кавагири" вторгся в территориальные воды России вблизи западного побережья Кунашира и неожиданно открыл огонь, мотивируя это проведением учений.

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