Big Brother Caps Dramatic Week 2 With A Key Eviction — Who Went Home?

Rome, Melody, and Jason faced eviction on Thursday's episode of Big Brother - but who was sent home in Week 2?Rome, Melody, and Jason faced eviction on Thursday's episode of Big Brother - but who was sent home in Week 2?.
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