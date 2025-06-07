Подростку из Петербурга предъявили обвинение в террористическом акте

Подростку из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в террористическом акте после поджога автомобиля по указанию из мессенджера Сотрудники Следственного отдела Центрального района Северной столицы предъявил обвинение несовершеннолетнему по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.