Подростку из Петербурга предъявили обвинение в террористическом акте

Подростку из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в террористическом акте после поджога автомобиля по указанию из мессенджера Сотрудники Следственного отдела Центрального района Северной столицы предъявил обвинение несовершеннолетнему по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
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