На Западе подозревают, что России удалось продвинуть дедолларизацию

После южноафриканского саммита БРИКС, на котором не был достигнут прогресс в обсуждении вопроса создания единой валюты этой организации, западные СМИ дружно написали о провале и полной бесперспективности дедолларизации, т.
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