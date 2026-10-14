В ближайшие десятилетия эффект Кесслера не ожидается даже при дальнейшем росте числа аппаратов на орбите Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве фиксирует угрозы столкновения действующих спутников с космическим мусором несколько раз в год.