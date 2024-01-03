Кубанского епископа возвели в сан митрополита

Митрополит — это высший сан в Русской Православной Церкви после Патриарха. Митрополит Василий теперь будет руководить Екатеринодарской и Кубанской епархией, которая включает в себя Краснодарский край и Республику Адыгея.
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