Во Владимирской области после ремонта открыли 7,8 км трассы Покров – Новосёлово – Киржач, ведущей к достопримечательностям Покрова и Киржача, включая Благовещенский монастырь и место подготовки первых космонавтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны сообщи...
- "В крови будет ве...
- Удар по подлодкам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым