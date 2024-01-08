Штаб Путина получил подписи еще из 13 регионов

Подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, нынешнего главы государства Владимира Путина, еще из 13 регионов страны поступили в его центральный избирательный штаб в Гостином дворе в Москве, передает ТАСС.
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