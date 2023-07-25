Степень влияния атак на дунайские порты может вырасти в ближайшие дни, когда будет точно известен уровень поражения.
Атаки «Гераней» на Рени и Измаил подняли цены на пшеницу: ЕС и ООН требуют возвращения зерновой сделки
Комментарии
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СШ
Сергей Шубин
Вы к байдену придурковатому обратитесь он вам поможет и пшеницей и соль добавит вам из ружья , теперь вы под санкциями, вам уродам худеть нужно и за ум взяться, а то совсем мозг отрофировался, дровишками уже топите, теперь перенимайте у жителей ЮАР как печь лепёшки из глины, зато вон какие подтянутые
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20 час.
Антон Селиванов
Мы с вами воюем,мы вас убиваем, но пожалуйста дайте нам хлеба.
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19 час.
Ч
ЧилиИвано
Да, звучит как в Виликую Отечественную - ich немецкий зольдатн, вы нас должны любить, а мы вас будем немножко вешать!
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16 час.
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