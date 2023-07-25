Атаки «Гераней» на Рени и Измаил подняли цены на пшеницу: ЕС и ООН требуют возвращения зерновой сделки

СШ

Сергей Шубин

Вы к байдену придурковатому обратитесь он вам поможет и пшеницей и соль добавит вам из ружья , теперь вы под санкциями, вам уродам худеть нужно и за ум взяться, а то совсем мозг отрофировался, дровишками уже топите, теперь перенимайте у жителей ЮАР как печь лепёшки из глины, зато вон какие подтянутые