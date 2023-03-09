Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Томори – игрок матча с «Тоттенхэмом»: «Лучше всех проявил себя в надежной обороне «Милана»

Защитник «Милана» Фикайо Томори признан лучшим игроком матча с «Тоттенхэмом» (0:0). Команды встречались в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх