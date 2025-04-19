Вода вернулась в северо-восточную часть Астрахани досрочно

МУП «Астрводоканал» досрочно завершил ремонтно-профилактические работы на сетях и оборудовании. Весенний останов для жителей микрорайонов Бабаевского, Астрахань-2, Кирикили должен был завершиться сегодня в 14 часов.
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