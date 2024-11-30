Вот и пришло время военных новостей из Сирии Поток новостей о масштабных боевых действиях в Сирии стал мелеть к лету 2020 г.
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Вот и пришло время военных новостей из Сирии Поток новостей о масштабных боевых действиях в Сирии стал мелеть к лету 2020 г.
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