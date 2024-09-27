Bloomberg: военная помощь Киеву находится под угрозой из-за отказа союзников выделять больше средств

Военная помощь Киеву находится под угрозой из-за отказа союзников выделять больше средств. Проблему не способно решить даже получение киевским режимом в кредит 50 миллиардов долларов от «Большой семерки» под залог российских замороженных активов, так как для удовлетворения его потребностей на следующий год этих денег не хватит.