ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе, находящейся под контролем группировки войск "Днепр", сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье.
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