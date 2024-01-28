NBC: ситуация в экономике поможет переизбраться Джо Байдену

Несмотря на мрачные прогнозы о рецессии в Соединенных Штатах, "неожиданно устойчивая экономика" помогает Белому дому, поскольку президент США Джо Байден может использовать ситуацию в своей предвыборной гонке.
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