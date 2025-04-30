Мир, труд, театр: 12 главных культурных событий мая

Собрали много ярких, запоминающихся и зрелищных мероприятий, которые скрасят ваш досуг.Сцена из спектакля «Две дамочки в сторону севера», фото: LA’Театр Вадима ДубровицкогоМаяться от безделья в этом мае вам точно не придется, ведь мы предлагаем вам целый список ярких, запоминающихся и зрелищных мероприятий, которые скрасят ваш досуг.