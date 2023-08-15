Житель Махачкалы рассказал о пропавшем во время взрыва брате

В Махачкале разыскивают молодого человека, пропавшего после взрыва на АЗС. В момент пожара он проезжал мимо заправки, остановился, начал помогать тушить машины, но вскоре прогремел взрыв и он перестал выходить на связь, рассказал «360» его старший брат.