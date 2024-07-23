Операторов США заставят разблокировать смартфоны. В течение 60 дней после активации

FCC разработала четкий свод правил, принуждающий операторов разблокировать смартфоны в течение 60 дней после активацииФедеральная комиссия по связи (FCC) США разрабатывает новые правила, которые обяжут мобильных операторов разблокировать устройства абонентов автоматически через 60 дней после активации.