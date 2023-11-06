Как страна без Татьяны Булановой? Певица объявила об уходе

В 90-е годы очаровательная светловолосая девушка с выдающимся тембром голоса покорила публику. Молва о женских чарах и вокальной специфики исполнительницы хитов "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный", "Старшая сестра" пронеслась по всей России.