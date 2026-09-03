MES Rejects 7,628 and Repairs Into Chop — Stabilization, Not Rev Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Rejects 7,628 and Repairs Into Chop — Stabilization, Not Reversal Market Regime: Tactical Risk-Off / Stabilization Attempt Systemic Stress: Not confirmed Confidence: High Wednesday interrupted the immediate downside sequence without fully reversing the broader risk-off structure.
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