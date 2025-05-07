На Смоленщине спасли от гибели пропавшего мужчину на электровелосипеде

«Он вышел на связь и рассказал, что сильно замёрз, перестал чувствовать ноги и находится возле болота» В поисково-спасательном отряде «Сальвар» рассказали об операции по поиску пропавшего мужчины на электровелосипеде.
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