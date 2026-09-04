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«Пресняков, дай мне покой!»: срыв Кристины Орбакайте прямо во время съёмок попал на видео

«Пресняков, дай мне покой!»: срыв Кристины Орбакайте прямо во время съёмок попал на видео

Съёмки в программе «Женские истории» закончились для Кристины Орбакайте тяжелейшей публичной сценой. Прямо перед камерами в студии раздался звонок от Владимира Преснякова — и привычная выдержка артистки рухнула: она накричала на бывшего возлюбленного и расплакалась на глазах у съёмочной группы.

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