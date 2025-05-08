Стал известен состав делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

В состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр энергетики Сергей Цивилев.
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