Сергей Светлаков о шоу «Хочу на ТНТ», ссорах с женой и лечении от стресса

Сергей Светлаков присоединился к звездному составу нового шоу «Хочу на ТНТ». Вместе с Ольгой Бузовой, Мариной Кравец и Сергеем Орловым артист будет решать, кто из самых талантливых участников со всей страны станет новой звездой телеканала.