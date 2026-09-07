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Сергей Светлаков о шоу «Хочу на ТНТ», ссорах с женой и лечении от стресса

Сергей Светлаков о шоу «Хочу на ТНТ», ссорах с женой и лечении от стресса

Сергей Светлаков присоединился к звездному составу нового шоу «Хочу на ТНТ». Вместе с Ольгой Бузовой, Мариной Кравец и Сергеем Орловым артист будет решать, кто из самых талантливых участников со всей страны станет новой звездой телеканала.

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