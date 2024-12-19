Ямальские врачи выходили за год 264 недоношенных малышей

С начала года ямальские врачи выходили 264 недоношенных детей. Из них три новорожденных появились на свет с массой тела до 750 граммов, восемь – до одного килограмма, еще 28 младенцев родились весом чуть более килограмма.
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