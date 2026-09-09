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Пронедра

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Зачем Британия наращивает влияние в Центральной Азии и чем это грозит Москве

Зачем Британия наращивает влияние в Центральной Азии и чем это грозит Москве

Центральная Азия вновь становится ареной большой геополитической конкуренции. Регион, который ещё недавно воспринимался как пространство преимущественно российского и китайского влияния, сегодня привлекает всё больше внимания западных держав.

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