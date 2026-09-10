Житель Кубани пойдёт под суд за покушение на убийство сына сожительницы

Следственные органы завершили работу по уголовному делу, возбуждённому против 62-летнего жителя Тихорецкого района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Крах: США перешли...
- ВП "Всё кончено": во...
- ВП Затулина снова на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым