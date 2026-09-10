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Царьград

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Житель Кубани пойдёт под суд за покушение на убийство сына сожительницы

Житель Кубани пойдёт под суд за покушение на убийство сына сожительницы

Следственные органы завершили работу по уголовному делу, возбуждённому против 62-летнего жителя Тихорецкого района.

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