Объем кредитов россиян достиг рекордных 37 трлн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Россияне продолжают активно брать кредиты, несмотря на высокий уровень ставок, в первом полугодии 2024 года общий объем выданных населению ссуд вырос на 3,4 трлн рублей и достиг рекордного значения в 37 трлн, сообщают "Известия".