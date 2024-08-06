Объем кредитов россиян достиг рекордных 37 трлн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Россияне продолжают активно брать кредиты, несмотря на высокий уровень ставок, в первом полугодии 2024 года общий объем выданных населению ссуд вырос на 3,4 трлн рублей и достиг рекордного значения в 37 трлн, сообщают "Известия".
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