В рамках Всероссийского проекта «Елка желаний» главный полицейский Забайкалья исполнил новогоднюю мечту детей героя СВО

Юные забайкальцы попросили у новогоднего волшебника планшет. В рамках Всероссийского проекта «Елка желаний» начальник УМВД России по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев снял с новогодней елки шар с заветным желанием 5-летней Киры и ее младшего брата Льва из Читинского района.