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Закон, порядок, государство

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В рамках Всероссийского проекта «Елка желаний» главный полицейский Забайкалья исполнил новогоднюю мечту детей героя СВО

Юные забайкальцы попросили у новогоднего волшебника планшет. В рамках Всероссийского проекта «Елка желаний» начальник УМВД России по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев снял с новогодней елки шар с заветным желанием 5-летней Киры и ее младшего брата Льва из Читинского района.

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