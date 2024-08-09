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Театр абсурда

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В Курской области к уничтожению врага приступили «музыканты», «Пятнашка» и группа «Аида»

В Курской области к уничтожению врага приступили «музыканты», «Пятнашка» и группа «Аида»

8 августа к боевым действиям в Курской области подключились ветераны-"музыканты" из бывшего 1-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер", группа "Аида" (где, собственно, тоже преобладают вагнера) из СпН "Ахмат" и бойцы интербригады "Пятнашка", также известной как "Дикая дивизия Донбасса".

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