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Не только о футболе

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  • Игорь Афанасьев
    Всех порядочных людей с победой Спартака! Зениту повяжем галстук, хотя зачем бомжам галстук? А Балтика хорошая команд...«Крылья» – против...
  • Игорь Афанасьев
    Повяжи галстук своему Зениту, ему то уступил его холоп, а Спартак подарил Лене победу!!!ТОТО. РПЛ-2023/24...
  • Максим Комаров
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«Крылья» – против москвичей в топ-3, «быки» по-прежнему лучшие, столичное дерби. Стартует 2-й круг РПЛ

Открываем 16-й тур. «Крылья Советов» – «Локомотив» - Бойня в топ-3 продолжается. Самарцы прервали 6-матчевую серию без побед – в домашних стенах уверенно переиграли «Урал» (3:1).

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Комментарии
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Максим Комаров
Всех порядочных людей с Победой Зенита!
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7 час.
Максим Комаров
Теперь вся Россия за Калининград
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7 час.
Игорь Афанасьев
Всех порядочных людей с победой Спартака! Зениту повяжем галстук, хотя зачем бомжам галстук? А Балтика хорошая команда, вся страна будет болеть за нее, когда она будет играть с Зенитом.
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1 час.

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