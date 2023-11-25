«Крылья» – против москвичей в топ-3, «быки» по-прежнему лучшие, столичное дерби. Стартует 2-й круг РПЛ

Открываем 16-й тур. «Крылья Советов» – «Локомотив» - Бойня в топ-3 продолжается. Самарцы прервали 6-матчевую серию без побед – в домашних стенах уверенно переиграли «Урал» (3:1).
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