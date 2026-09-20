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Кульминация голосования: как проходит третий день выборов в Барнауле. Фото

Кульминация голосования: как проходит третий день выборов в Барнауле. Фото

В Алтайском крае завершаются выборы депутатов в региональное Заксобрание и Госдуму. В первые дни голосования, 18 и 19 сентября, на избирательных участках было довольно многолюдно – выразить свое волеизъявление массово приходили городские и сельские жители.

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