Маникюр с лавандовым оттенком лака — красивые идеи на разный случай жизни

Дорогие девушки, любите такой креативный оттенок? А вы знаете, что у него существует множество оттенок,и всё зависит от выбора фирмы гель-лака, самым насыщенным и ярким я считаю лаки фирмы KLIO , стоит в районе 300 руб.
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