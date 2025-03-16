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Царьград

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"Сделано в России": Первый брендовый магазин открылся в Гонконге

"Сделано в России": Первый брендовый магазин открылся в Гонконге

Теперь жители китайской республики могут в офлайне купить более тысячи товаровПервое торговое представительство бренда "Сделано в России" открыли в специальном административном районе КНР в Гонконге.

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