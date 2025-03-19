Волонтеры Москвы передали гуманитарную помощь и подарки в Курск

Волонтеры Москвы доставили в Курск более пяти тонн гуманитарной помощи. Несколько сотен коробок с предметами первой необходимости и подарками жители столицы передали для участников специальной военной операции (СВО), семей, в том числе детей.
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