Царьград

3 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    дэбилы, бл.дь!Санкционные войны...
  • Михаил
    Да...шольц сам потомок фашиста - и его политика соответствующая и вполне понятная.Депутат предъявил...
  • Михаил
    С капитализмом пора заканчивать .Эксперт: У России...

Захарова назвала политику ЕС - шантажом России

Захарова назвала политику ЕС - шантажом России

Так Захарова была вынуждена отзеркалить слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о "шантаже", заявившего накануне, что официальный Рим подпишет важное для себя соглашение по газу с Алжиром, чтобы подстраховаться от "возможного российского шантажа".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх