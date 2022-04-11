Захарова назвала политику ЕС - шантажом России

Так Захарова была вынуждена отзеркалить слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о "шантаже", заявившего накануне, что официальный Рим подпишет важное для себя соглашение по газу с Алжиром, чтобы подстраховаться от "возможного российского шантажа".