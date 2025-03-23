Хоккеист Овечкин занял девятое место по очкам в равных составах за всю историю НХЛ

Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по очкам в равных составах Нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз» 22 марта отличился двумя голевыми передачами.