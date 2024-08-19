В двух округах Омска отключат холодную воду. 21 августа водоснабжение прекратят с 11 до 24 часов по адресам: Ул.
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В двух округах Омска отключат холодную воду. 21 августа водоснабжение прекратят с 11 до 24 часов по адресам: Ул.