Юрий Подоляка: свежая сводка от 11 января 2025, российские войска в шаге от Андреевки и Удачного

Российские войска продолжают успешные операции на нескольких направлениях, включая зачистку анклава ВСУ на юге Донецкой области и продвижение к стратегически важным пунктам, таким как Андреевка, Удачное и Котлино.
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