Осадки не изменили благоприятную паводковую ситуацию в Тюменской области

Паводковая ситуация в Тюменской области остается под контролем, несмотря на проливные дожди. Уровень воды в реках Ишим, Тобол и Иртыш остается стабильным, тогда как реки Пышма, Тавда и Тура выше нормы, но не критичны.
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