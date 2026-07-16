Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 541 подписчик

Осадки не изменили благоприятную паводковую ситуацию в Тюменской области

Осадки не изменили благоприятную паводковую ситуацию в Тюменской области

Паводковая ситуация в Тюменской области остается под контролем, несмотря на проливные дожди. Уровень воды в реках Ишим, Тобол и Иртыш остается стабильным, тогда как реки Пышма, Тавда и Тура выше нормы, но не критичны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии