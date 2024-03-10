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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» и Худобин расторгли контракт по обоюдному согласию («Чемпионат»)

Об этом сообщает «Чемпионат». Срок соглашения вратаря с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года. «Сибирь» и Антон Худобин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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