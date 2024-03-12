FT: атаки хуситов привели к буму железнодорожных перевозок в Европу по России

Спрос на российские железные дороги для перевозки грузов в Европу вырос после нападений на Красном море © РИА Новости Александр Кряжев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по российским железным дорогам резко вырос с начала кризиса в Красном море, пишет FT.
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