FT: атаки хуситов привели к буму железнодорожных перевозок в Европу по России

Спрос на российские железные дороги для перевозки грузов в Европу вырос после нападений на Красном море © РИА Новости Александр Кряжев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по российским железным дорогам резко вырос с начала кризиса в Красном море, пишет FT.