На площадке ПМЭФ проходит сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?». Участники встречи обсудят усилия западных элит и СМИ по формированию негативного образа России и оценят, насколько успешно проходит эта кампания.
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