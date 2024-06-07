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Сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?»

Сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?»

На площадке ПМЭФ проходит сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?». Участники встречи обсудят усилия западных элит и СМИ по формированию негативного образа России и оценят, насколько успешно проходит эта кампания.

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