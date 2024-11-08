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Начальник концерна «Автоматика» признал вину по делу о крупном мошенничестве

Начальник концерна «Автоматика» признал вину по делу о крупном мошенничестве

Фигурант дела о крупном мошенничестве, начальник НИО-3 АО «Концерн «Автоматика» Александр Нестеров признал свою вину и по ходатайству следствия был освобожден из следственного изолятора и помещен под домашний арест.

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