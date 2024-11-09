На границе Калужской и Тульской областей беспилотник нанес материальный ущерб

Калужский губернатор сообщил в соцсетях, что на границе нашего региона с Тульской областью ночью был сбит беспилотникКалужский губернатор сообщил в соцсетях, что на границе нашего региона с Тульской областью ночью был сбит беспилотник.
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