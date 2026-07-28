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Мультивитамины для пожилых улучшили физическое состояние за три года

Мультивитамины для пожилых улучшили физическое состояние за три года

Если бы кто-то предложил добавку, которая за три года улучшает способность пожилого человека одеваться, ходить по лестнице и делать домашние дела — и при этом практически без рисков — большинство было бы заинтересовано.

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