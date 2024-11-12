ГИПП проведет ежегодный профессиональный форум издателей «Издательский бизнес / Publishing Expo: Новые вызовы — новые возможности»

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) готовится провести ежегодный профессиональный форум российских издателей «Издательский бизнес / Publishing Expo: Новые вызовы — новые возможности» 20–21 ноября 2024 года при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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