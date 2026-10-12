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Страны ЕС обсудят выдачу россиянам виз с ограниченной территорией действия

Рабочая группа Совета ЕС по визам 14 октября обсудит использование виз с ограниченной территориальной действительностью (LTV) в рамках визовой политики в отношении России, следует из предварительной повестки заседания, которую Генеральный секретариат Совета разослал 7 октября.

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